Dongfeng расширяет географию дилерской сети в России

Компания «Дунфэн Мотор Рус» в 2018 году продолжила активно расширять и развивать дилерскую сеть в России. Во втором полугодии 2018 года еще 13 официальных дилеров DFM в десяти городах открыли свои двери для покупателей марки DFM.

Так, в Южном федеральном округе в составе группы компаний «Модус» начал работу центр DFM в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус». В распоряжении клиентов просторный шоу-рум на пр. Шолохова, удобные зоны ожидания, кафе и бесплатный интернет, а также современный сервисный комплекс, оснащенный диагностическим, подъемным и ремонтным оборудованием последнего поколения.

Известная в Приволжском федеральном округе компания «Демидыч» открыла автосалон DFM в октябре, таким образом возможность приобрести автомобили марки у официального дилера получили жители Уфы и близлежащих областей. Помимо продажи новых автомобилей, «Демидыч» предлагает широкий спектр услуг, в том числе сервис и ТО, trade-in, возможны покупка в кредит и оформление лизинга.

Кроме того, новые дилеры DFM появились в Москве («Altera» на 27 км МКАД, «Флагман-Авто» на ул. Дубнинской и «Дунфэн Отрадное» на ул. Поморской). Итого в Москве вместе с флагманским автосалоном «АвтоТехИнвест» на Ленинградском шоссе в Химках сейчас работают 4 дилера DFM.

В Санкт-Петербурге партнером Dongfeng Motor стала компания «Автостиль» – один из старейших автодилеров Санкт-Петербурга, работающий на рынке с 1995 года. Теперь автомобили Dongfeng продаются в двух дилерских центрах «Автостиль» – «Автостиль Автово» на ул. Краснопутиловской и «Автостиль Озерки» Выборгском шоссе. Кроме этого холдинг «Автостиль» предлагает продажу и обслуживание автомобилей Dongfeng еще и в Великом Новгороде (ул. Северная д. 2). Еще одним партнером Dongfeng Motor в Санкт-Петербурге стала компания «Элан Моторс» на Богатырском проспекте. Санкт-Петербург на сегодняшний день лидирует по числу дилеров DFM – всего в городе на Неве их уже 6.

Еще один дилерский центр открылся в Екатеринбурге («Азия Авто»), упрочив таким образом позиции бренда в крупнейших городах России – теперь в Екатеринбурге работают два дилера DFM. Шоу-рум рассчитан на демонстрацию всех моделей DFM, а также предоставляется полный комплекс услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей DFM.

Кроме этого, открылись дилеры в Чебоксарах («Комплекс техсервиса МоторС»), Иркутске («Автоцентр Байкал»), Оренбурге («Восток Авто») и Ярославле («Автопилот»).

Всего на сегодняшний день дилерская сеть «Дунфэн Мотор Рус» включает 33 официальных дилерских центра и 5 сервис-партнеров в 30 городах России. Дилерская сеть охватывает Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа. Таким образом, клиенты марки из отдаленных областей смогут приобрести новый автомобиль у официального представителя, а владельцы – обслужить DFM в пределах своего региона. Планы по развитию дилерской сети в 2019 году – довести количество официальных дилеров до 40 автоцентров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Dongfeng реализовали 1445 автомобилей – на 58% больше, чем годом ранее. Среднеразмерный кроссовер Dongfeng AX7, который вышел на российский рынок в августе 2017-го, по итогам прошлого года разошелся в количестве 1374 единиц (рост в 3,4 раза). Между тем, в прошлом году дилеры распродали последний 71 высокий хэтчбек H30 Cross (-86%), продажи которого в России были завершены. В декабре 2018 года компания Dongfeng представила в России компактный кроссовер Dongfeng AX4 и среднеразмерный кроссовер с семиместным кузовом Dongfeng 580, которые дополнят модельный ряд марки.