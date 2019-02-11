Новый Nissan X-Trail в январе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в январе реализовали 5003 автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи составили 1588 штук (-12%). Напомним, в декабре прошлого года у российских дилеров появился обновленный Nissan X-Trail, производство которого налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге.

Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1571 реализованной машиной, что на 13% выше показателя годичной давности. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале февраля на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство нового Qashqai, который поступит в продажу через несколько месяцев. Точные даты, комплектации и цены автомобиля будут объявлены позднее.