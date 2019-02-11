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Итальянский авторынок в январе снизился на 8%

Итальянский авторынок в январе снизился на 8%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Все ежемесячные обзоры

Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 7,6% до 164864 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат во многом обусловлен падением спроса на дизельные автомобили, которые впервые с сентября 2013 года утратили лидерство по рыночной доли.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 24445 машин (-29,2%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 10,6% до 14865 единиц. На третьей строчке идет Peugeot, чей результат составил 11346 автомобилей (+4,1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (11152 шт., -11,2%) и Opel (9638 шт., +10,5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автомобильные рынки италия

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