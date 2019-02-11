BMW Ключавто в Ставрополе стал лучшим дилером марки в России

Дилерский центр BMW Ключавто в Ставрополе получил звание «Лучший дилер 2018» в рамках работы в течение всего прошлого года. Оценка производилась на основе прироста показателей продаж, результатов индекса клиентской удовлетворенности (NPS) в сервисе и продажах, а также по дополнительным ключевым критериям. Основным пунктом оценки послужил прирост продаж новых автомобилей немецкого бренда BMW, сообщает пресс-служба «Ключавто».

Так, BMW Ключавто Ставрополь стал лучшим дилером марки в России в категории «Объем новых автомобилей BMW от 151 до 500 автомобилей в год». Отметим, что в прошлом году показатель динамики продаж составил +28% по отношению к 2017 году. Таким образом, дилер показал лучший результат в своей группе и занял первое место в сети бренда BMW.

«Развитие любого бизнеса – это комплексный подход, который требует как масштабных, так и локальных действий, подстройки под рынок и требования потребителя. Концентрация на укреплении позиций BMW в Ставрополе отразились в итогах конкурса дистрибьютора среди своих предприятий. В итоге автоцентр стал лучшим в России с точки зрения как уровня продаж автомобилей, так и клиентской удовлетворенности. Каждый из показателей, по которым производилась оценка работы предприятия, важен для всей команды дилерского центра», – отмечают в «Ключавто».