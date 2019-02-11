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12.02.19 Прочитали 982 раз

Lifan вышел на рынок Грузии

Lifan вышел на рынок Грузии

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

PDF, 131 стр.

32 500 руб.

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Компания Lifan Motors в партнерстве с дилером OTO Motors в декабре 2018 года вышла на рынок Грузии, где впервые представила модели Lifan X70 и M7.

Как заявил заместитель генерального директора Lifan Industry г-н Лю Цзян, критериями выбора OTO Motors в качестве партнера стали профессионализм команды, способность обеспечить отличное послепродажное обслуживание, хорошая репутация и популярность на местном рынке.

OTO Motors – один из крупнейших дистрибьюторов Грузии, сообщает пресс-служба китайской марки. Компания Lifan Motors открыла свой автосалон площадью более 1500 кв. м, который по классу обслуживания и размерам на текущий момент значительно превосходит автосалоны других производителей Китая на местном рынке. Обе стороны обещают предоставить на новом рынке бесплатную гарантию для потребителей в течение 3 лет или 100 тысяч км. Подобные условия гарантии качества впервые будут представлены на рынке Грузии.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили lifan

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