Lifan вышел на рынок Грузии

Компания Lifan Motors в партнерстве с дилером OTO Motors в декабре 2018 года вышла на рынок Грузии, где впервые представила модели Lifan X70 и M7.

Как заявил заместитель генерального директора Lifan Industry г-н Лю Цзян, критериями выбора OTO Motors в качестве партнера стали профессионализм команды, способность обеспечить отличное послепродажное обслуживание, хорошая репутация и популярность на местном рынке.

OTO Motors – один из крупнейших дистрибьюторов Грузии, сообщает пресс-служба китайской марки. Компания Lifan Motors открыла свой автосалон площадью более 1500 кв. м, который по классу обслуживания и размерам на текущий момент значительно превосходит автосалоны других производителей Китая на местном рынке. Обе стороны обещают предоставить на новом рынке бесплатную гарантию для потребителей в течение 3 лет или 100 тысяч км. Подобные условия гарантии качества впервые будут представлены на рынке Грузии.