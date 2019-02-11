Skoda начала производство нового хэтчбека Scala

С конвейера завода Skoda Auto в Млада-Болеславе сошел первый серийный хэтчбек Skoda Scala. Это первая модель чешского бренда, построенная на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen, что позволяет использовать самые передовые системы помощи водителю, традиционно доступные для автомобилей более высокого класса, и обеспечивать беспрецедентный уровень безопасности и комфорта в сегменте компактных автомобилей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Так, наряду с ассистентом движения по полосе Lane Assist, для Skoda Scala предлагается система контроля слепых зон Blind Spot Detect и выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert, адаптивный круиз-контроль ACC (Adaptive Cruise Control), а также полностью светодиодная оптика.

Клиентам на выбор предлагается четыре двигателя: три бензиновых и один дизельный. Пятый вариант CNG, работающий на сжатом природном газе, будет доступен к заказу в течение года. Мощность моторов варьируется от 90 л.с. до 150 л.с. Все они оснащаются турбокомпрессорами, системой непосредственного впрыска топлива и отвечают экологическим нормам Euro 6d-TEMP.

Стандартное оснащение также включает систему «Старт-Стоп» и функцию рекуперации энергии торможения. Автомобили в базовых комплектациях поступят в продажу во втором квартале 2019 года. Scala станет первой европейской моделью бренда, где вместо логотипа на крышке багажника разместится название бренда Skoda.