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Российский рынок новых LCV в январе остался на уровне января 2018 года

Лидером рынка LCV в январе осталась отечественная марка GAZ

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

31.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе 2019 года составил чуть более 7 тысяч единиц, что всего на 0,1% меньше результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,2 тыс. экземпляров, что на 4,9% больше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, объем рынка которого, напротив, снизился на 9,2% до 1,4 тыс. единиц. На третьей позиции в рейтинге по-прежнему находится американский Ford с результатом 671 автомобиль (+33,1%). Российская LADA с показателем 625 автомобилей занимает четвертое место, демонстрируя небольшой рост (+0,6%). В ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в ноябре вошел немецкий Volkswagen с результатом 320 автомобилей (+3,9%).

Лидером модельного рейтинга в январе остался GAZ GAZELLE NEXT с результатом 1,9 тыс. реализованных автомобилей.

Более подробную информацию по теме смотрите в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили gaz gaz газель

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