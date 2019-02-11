Рынок новых грузовых автомобилей в январе 2019 года вырос на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,2 тыс. единиц, что на 6,6% больше, чем в январе 2018 года.

Лидером этого рынка по-прежнему остается российская марка KAMAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 35% от общего объема. В количественном выражении это составляет порядка более 1,9 тыс. штук – на 27,7% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – GAZ, январский показатель которого составил 520 автомобилей (-11,6%). Далее следует шведская Scania с результатом в 481 реализованный экземпляр (+21,8%). Замыкают пятёрку лидеров белорусский MAZ (328 шт.; -9,6%) и ещё один шведский производитель - Volvo (291 шт.; -29,2%).

Отметим также, что среди моделей грузовиков лидирует KAMAZ 43118, объем рынка которого в январе составил 514 единиц, показав рост на 19,8%. Более подробная информация по теме содержится в специально подготовленном пресс-релизе.