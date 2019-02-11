Рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос на 1%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2019 года составил 339,2 тыс. единиц. Это на 0,6% выше результата годичной давности. Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится на пять марок.

Лидирует здесь по-прежнему LADA – в январе каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 83,6 тыс. экземпляров – на 5,6% меньше, чем в январе 2018 года. Далее следуют два японских бренда – Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 38,7 и 19,6 тыс. автомобилей соответственно. При этом в январе оба они демонстрируют рыночный рост: Toyota – на 4,1%, Nissan – на 6,3%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки – Hyundai (16,9 тыс. шт.; +2,8%) и KIA (15,3 тыс. шт.; +9,4%).

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