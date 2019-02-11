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Рынок строительной и коммунальной техники в России вырос более чем на 20%

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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Согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года самую большую долю на российском рынке новых грузовых автомобилей и спецтехники занимают седельные тягачи. На этот тип кузова приходится более трети рынка (38,5%), за год реализовано 31,7 тыс. таких автомобилей. На втором по популярности месте с долей 16,9% находятся самосвалы (13,9 тыс. шт.), третью позицию занимают фургоны (11,2 тыс. шт.; доля – 13,6%).

Напомним, что в целом объем рынка новых грузовых автомобилей в России за январь-декабрь прошлого года достиг 82,3 тыс. единиц, что на 2,7% выше, чем в 2017 году. Более глубокое исследование этого рынка выявило хорошую динамику роста реализации строительной и коммунальной техники (+22% и +21,3% соответственно), а также автомобилей с типом кузова «платформа» (+18,6%), к которым относятся эвакуаторы, лесовозы, контейнеровозы и пр.

В каждом из вышеупомянутых сегментов есть свои лидеры. Так, в категории строительной техники эксперты отмечают рост продаж бетоносмесителей (+14,7%). Среди грузовых автомобилей, обслуживающих «коммуналку», специалисты выделяют мусоровозы, реализация которых в 2018 году увеличилась почти на 40%. В сегменте автомобилей с кузовом «платформа» высокую динамику показали автоэвакуаторы (+86%).

Более подробное исследование этого рынка, включающее марочную, модельную, региональную структуру продаж с разбивкой на категории и типы кузовов по полной массе, объему двигателя, колесной формуле, содержится в исследовании «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники. Итоги 2018 года». Здесь также можно найти крупных российских производителей надстроек и крупнейших покупателей из числа юридических лиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили рынок грузовых спецтехника

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