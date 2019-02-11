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В Азербайджане началось строительство завода по сборке автомобилей ГАЗ

В Азербайджане началось строительство завода по сборке автомобилей ГАЗ

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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В Азербайджане под городом Гаджигабул 9 февраля состоялась церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей и автобусов марки ГАЗ. Строительство нового завода началось в соответствии с соглашением о сотрудничестве между «Группой ГАЗ» и компанией «Азермаш», подписанным в сентябре 2018 года. В соответствии с соглашением, «Азермаш» построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов. Ожидается, что строительные работы будут завершены к 2020 году. Производственная мощность предприятия составит 1000 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», на первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин «ГАЗель Next», «ГАЗон Next», а также «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» и их полноприводные версии. На втором этапе начнется выпуск автобусов среднего и большого классов. На основе автомобилей ГАЗ в дальнейшем будет организовано производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.

Инвестиции азербайджанской стороны в строительство завода составят 14 млн манат (примерно 545 млн рублей). В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» организует поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии. Производство и система контроля качества будут организованы в соответствии с технологическими требованиями «Группы ГАЗ». В ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

Как заявил директор по реализации Горьковского автозавода Олег Марков, «Группа ГАЗ» видит для себя большие перспективы на рынке Азербайджана, который является ключевым в Закавказье. Вместе с тем компания рассматривает новую производственную площадку как плацдарм для реэкспорта в соседние страны постсоветского пространства, прежде всего – в Грузию, а также в Иран и Турцию.

, источник: www.autostat.ru

Теги: внешняя сборка производство инвестиции легкие коммерческие автомобили gaz gaz газель

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