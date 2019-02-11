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Французский авторынок в январе снизился на 1%

Французский авторынок в январе снизился на 1%

Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 1,1% и составил 155080 единиц. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом месяце стал Peugeot, реализовавший 29652 машины (-5,9%).

Второе место занимает Renault с показателем 26363 проданных автомобиля (-3,4%). Реализация Citroen увеличилась на 1,6% и составила 17563 машины. Далее идет Volkswagen, чьи дилеры реализовали 10141 автомобиль (+17,2%). Замыкает пятерку лидеров Dacia, продажи которой составили 9350 машин (-5,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы франция автомобильные рынки

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