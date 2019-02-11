Toyota в январе увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 5320 автомобилей, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,2% против 5,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в январе стал бизнес-седан Camry, который нашел 1873 покупателя, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи составили 1468 экземпляров (-8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальную серию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado Style стоимостью от 3 млн 751 тыс. рублей. Кроме того, с февраля для заказа стал доступен новый седан Toyota Corolla, построенный на основе глобальной архитектуры TNGA. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях по цене от 1 млн 173 тыс. рублей.