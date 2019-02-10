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11.02.19 Прочитали 449 раз

Выросли цены на все модели Hyundai

Выросли цены на все модели Hyundai

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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от 7 200 руб.

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных был зафиксирован рост стоимости всех моделей корейского бренда Hyundai на сумму от 8 до 65 тыс. руб. Эти изменения касаются автомобилей с датой выдачи ПТС после 01.01.2019 года.

Наименьшую прибавку в 8 тыс. руб. получил минивэн Н-1, чуть сильнее, на 9 тыс. руб., подорожал седан Solaris, по 10 тыс. руб. прибавили седаны Sonata, Elantra и кроссовер Creta. Два оставшихся кроссовера – Santa Fe и обновленный Tucson – выросли в цене сильнее, на 50 и 55 – 65 тыс. руб. соответственно. Новые ценовые диапазоны для указанных моделей с февраля выглядят следующим образом:

Creta – от 957 до 1 335 тыс. руб.;

Elantra – 1 029 до 1 310 тыс. руб.;

H-1- от 2 129 до 2 439 тыс. руб.;

Santa Fe – от 2 099 до 2 949 тыс. руб.;

Solaris – от 739 до 999 тыс. руб.;

Sonata – от 1 344 до 1 785 тыс. руб.;

Tucson – от 1 499 до 2 269 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели Hyundai произошло совсем недавно, в январе 2019 года, и составило сумму 19 - 50 тыс. руб.  

Напомним также, что по итогам продаж за первый месяц 2019 года в России было реализовано 10 843 автомобиля марки Hyundai. Это на 24% выше, чем в январе 2018 года.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены hyundai creta hyundai elantra hyundai h-1 hyundai santa fe hyundai solaris hyundai santa fe premium hyundai tucson

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