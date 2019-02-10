Объявлены цены на новый Lamborghini Huracan Evo в России

В Москве состоялась европейская премьера нового Lamborghini Huracan Evo, разработанного на основе динамических характеристик модели Huracan Performante, интеграции системы управления и аэродинамических решений следующего поколения. Базовая стоимость суперкара на российском рынке составляет 16 млн 380 тыс. 164 рубля. Первые автомобили будут переданы клиентам в конце 2019 года, сообщает пресс-служба Lamborghini в России.

Суперкар Huracan Evo оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем Lamborghini V10 увеличенной мощности с впускными клапанами из титана и усовершенствованной облегченной системой выпуска. Мощность силового агрегата составляет 640 л.с. при 8000 об/мин, а крутящий момент – 600 Н•м при 6500 об/мин. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 9,0 с. Тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего 31,9 м. Максимальная скорость суперкара – более 325 км/ч.

Huracan Evo оснащен новыми системами рулевого управления задними колесами и управления вектором тяги всех четырех колес, однако самым важным нововведением является система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Она представляет собой центральный блок управления, отвечающий за объединение всех систем контроля динамикой автомобиля и устанавливающий их параметры на основе прогнозирования действий и потребностей водителя.

«Российская презентация Huracan Evo – это его первое появление на публике в Европе.

Российский рынок выбран неслучайно, так как является для Lamborghini одним из стратегически важных, особенно после появления внедорожника Urus. В 2018 году мы передали клиентам 100 автомобилей и зафиксировали рост на 170% по сравнению с 2017-м. Мы, конечно же, не намерены останавливаться на достигнутом и ожидаем дальнейший рост продаж», – подчеркнул глава марки Lamborghini в России Константин Сычев.