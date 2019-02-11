Средневзвешенная цена премиального автомобиля в России – более 4 млн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового автомобиля премиум-сегмента в нашей стране составила 4 080 000 рублей. Это на 5% выше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, за прошлый год в РФ суммарно было реализовано 150 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 7% больше, чем в 2017 году. Это соответствует 9% от общего объема российского рынка легковых машин, который достиг 1,67 млн единиц (+13%).

Напомним также, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в целом по рынку превысила 1 400 000 рублей, показав рост примерно на 8%.

Модели, которые наиболее близки к уровню средневзвешенных цен для премиального сегмента, в основном внедорожники: Lexus RX 350, Toyota LC Prado, Audi Q5.