Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в РФ – около 1,2 млн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля массового сегмента в России составила 1 190 000 рублей. Это на 10% выше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, за минувший год в нашей стране суммарно было реализовано 1,52 млн новых легковых автомобилей массового сегмента, что на 14% больше, чем в 2017 году. Это соответствует 91% от общего объема российского рынка, который достиг 1,67 млн единиц (+13%).

В то же время средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в целом по рынку превысила 1 400 000 рублей, показав рост примерно на 8%.