Новый Lamborghini Hurakan EVO: почему европейская премьера модели состоялась в Москве?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что продажи новых суперкаров Lamborghini в нашей стране выросли в 2,3 раза – в прошлом году состоятельные россияне приобрели 72 таких автомобиля. Причем 44 из них, т.е. более 60%, были поставлены на учет в Москве и Московской области.

По всей видимости, эти факторы могли стать одной из причин того, что европейская премьера нового спорткара Lamborghini Hurakan EVO состоялась именно в столице России. Отметим, что на долю модели Hurakan приходится каждый четвертый проданный новый автомобиль Lamborghini в нашей стране. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году этот показатель составил 18 единиц.

Как сообщает пресс-служба Automobili Lamborghini, новый Huracan EVO является суперкаром последнего поколения, перенявшего выдающиеся характеристики Huracan Performante и получившего ультрасовременную систему управления динамикой. Впервые модель была представлена штаб-квартирой Automobili Lamborghini 7 января 2019 года, а ровно через месяц в Москве прошла ее европейская премьера.

Новый Lamborghini Huracan EVO укомплектован атмосферным двигателем V10 объемом 5,2 литра. Этот мотор получил увеличенную мощность в 640 л.с. (470 кВт), которая достигается при 8000 об/мин, а крутящий момент составляет 600 Нм (при 6500 об/мин). Максимальная скорость автомобиля превышает 325 км/ч, до «сотни» он разгоняется за 2,9 секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. При этом его тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего лишь 31,9 метра.

Также в рамках европейской премьеры нового Lamborghini Huracan EVO была объявлена его стоимость для России, которая стартует с отметки 16 млн 380 тыс. 164 рубля. Сообщается, что первые суперкары будут переданы клиентам в конце 2019 года. Узнать о том, во сколько раз Lamborghini Huracan EVO дороже самых популярных моделей российского рынка можно на сайте «Цена Авто».