Горячая новость

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год вырос на 14%
  • 9.02.19 - 09:00

    Рынок люксовых автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год вырос на 14%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи машин в РФ составили 103064 единицы...

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в январе 2019 года
  • 08.02.19

    Лидеры авторынка России в январе 2019 года
Все публикации

Видео

Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
  • 23.09.16

    Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все видео

09.02.19 Прочитали 872 раз

Новый Lamborghini Hurakan EVO: почему европейская премьера модели состоялась в Москве?

Новый Lamborghini Hurakan EVO

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

69 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты
Рынок транспортных средств в России

31.12.18

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все оперативные данные

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что продажи новых суперкаров Lamborghini в нашей стране выросли в 2,3 раза – в прошлом году состоятельные россияне приобрели 72 таких автомобиля. Причем 44 из них, т.е. более 60%, были поставлены на учет в Москве и Московской области.

По всей видимости, эти факторы могли стать одной из причин того, что европейская премьера нового спорткара Lamborghini Hurakan EVO состоялась именно в столице России. Отметим, что на долю модели Hurakan приходится каждый четвертый проданный новый автомобиль Lamborghini в нашей стране. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году этот показатель составил 18 единиц.

Как сообщает пресс-служба Automobili Lamborghini, новый Huracan EVO является суперкаром последнего поколения, перенявшего выдающиеся характеристики Huracan Performante и получившего ультрасовременную систему управления динамикой. Впервые модель была представлена штаб-квартирой Automobili Lamborghini 7 января 2019 года, а ровно через месяц в Москве прошла ее европейская премьера.

Новый Lamborghini Huracan EVO укомплектован атмосферным двигателем V10 объемом 5,2 литра. Этот мотор получил увеличенную мощность в 640 л.с. (470 кВт), которая достигается при 8000 об/мин, а крутящий момент составляет 600 Нм (при 6500 об/мин). Максимальная скорость автомобиля превышает 325 км/ч, до «сотни» он разгоняется за 2,9 секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. При этом его тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего лишь 31,9 метра.

Также в рамках европейской премьеры нового Lamborghini Huracan EVO была объявлена его стоимость для России, которая стартует с отметки 16 млн 380 тыс. 164 рубля. Сообщается, что первые суперкары будут переданы клиентам в конце 2019 года. Узнать о том, во сколько раз Lamborghini Huracan EVO дороже самых популярных моделей российского рынка можно на сайте «Цена Авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили люксовые автомобили премьеры авторынок россии lamborghini lamborghini huracan

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Продажи Lamborghini в России за 2018 год выросли более чем в 2 раза

30 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в январе 2019 года

вчера, 14:34

Вся инфографика