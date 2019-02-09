ТОП-10 моделей-лидеров корпоративных продаж в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже приводили рейтинг марок по объему корпоративных продаж легковых автомобилей в России, лидером которого стала отечественная LADA. Теперь мы составили рейтинг самых популярных у корпоративных клиентов моделей машин.

Возглавляет его иномарка – седан Volkswagen Polo, который в 2018 году был куплен юридическими лицами в количестве 12,4 тыс. единиц, что на 42% больше, чем годом ранее. Отметим, что ему удалось сместить лидера корпоративных продаж 2017 года – универсал LADA Largus – на второе место. В минувшем году эта модель разошлась тиражом в 11,5 тыс. экземпляров (+17%).

Тройку лидеров замыкает KIA Rio c показателем 9,8 тыс. автомобилей (+19%). Далее следует Toyota Camry (8,8 тыс. шт.; +16%). За ним следует лидер корпоративных продаж 2016 года – Hyundai Solaris (8,5 тыс. шт.; -14%). В ТОП-10 самых популярных у юрлиц автомобилей в 2018 году также попали: Skoda Octavia (7,3 тыс. шт.; +21%), Renault Logan (6,7 тыс. шт.; +4%), Skoda Rapid (6,5 тыс. шт.; -14%), LADA Granta (5,6 тыс. шт.; -1%) и LADA 4x4 (5,4 тыс. шт.; +5%).

Напомним, по итогам 2018 года корпоративным клиентам в России было реализовано почти 230 тыс. новых легковых машин, что на 13% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это соответствует каждому седьмому проданному экземпляру.