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Американский авторынок в январе снизился на 1%

Американский авторынок в январе снизился на 1%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Американский авторынок в январе снизился на 1% и составил 1 млн 146 тыс. 972 легковых автомобиля и внедорожника. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,9 млн машин.

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в январе сохраняет General Motors, реализовавший 184860 автомобилей (-6,9%). Второе место занимает Ford с показателем 171763 проданных машины (+7,1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 156021 авто (-6,6%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 137007 машин, что на 2,5% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 106139 автомобилей (+1,5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные рынки сша продажи

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