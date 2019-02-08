Импорт легковых автомобилей в 2018 году вырос на 10%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2018 года увеличился на 9,5% до 293,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7 млрд 261 млн долларов. При этом в декабре было импортировано 25,5 тыс. машин (-0,9% к ноябрю) на 696,2 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в прошлом году снизился на 17,9% до 26,2 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 790,4 млн долларов. Из них 2,9 тыс. грузовиков (+10,4% к ноябрю) на 207,8 млн долларов были поставлены в нашу страну в декабре.

Экспорт легковых автомобилей из России за 2018 год увеличился на 10,1% и составил 93,5 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 287,8 млн долларов. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 8,7 тыс. автомобилей (-7,6% к ноябрю) на 120,6 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году увеличился на 3% и составил 15 тыс. машин на 370,8 млн долларов. В декабре за рубеж было поставлено 2,5 тыс. грузовиков (+63,7% к ноябрю) на 63,3 млн долларов.