Рынок люксовых автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год вырос на 14%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury в России составил 1,9 тыс. единиц. Это на 14% больше, чем в 2017 году.

Чаще других в этом сегменте россияне покупают подержанные машины Bentley. В минувшем году на долю данной марки пришлось более 35% вторичного рынка люксовых автомобилей, что эквивалентно 679 экземплярам. На втором месте расположился Mercedes-Maybach (591 шт.) с долей, превышающей 30%. Замкнул тройку лидеров в этом сегменте Maserati (259 шт.). Также за год новых владельцев нашли 193 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce, 76 – Ferrari, 40 – Lamborghini и 34 – Aston Martin.

Свыше половины (55%) перепродаваемых в стране люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье (824 и 235 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга в прошлом году приобрели 180 таких машин. Из нестоличных регионов больше всего подержанных автомобилей сегмента Luxury купили в Краснодарском крае (105 шт.). В Ростовской области их обладателями стали 42 человека, в Чечне – 35, в Свердловской области – 30. В Ставропольском крае и Воронежской области объем вторичного рынка люксовых автомобилей составил 24 и 22 экземпляра соответственно. В остальных же российских регионах этот показатель составил менее 20 единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury в России растет намного сильнее рынка новых таких машин, который, напомним, в 2018 году показал рост всего лишь на 1,6% (до 1,5 тыс. экземпляров).