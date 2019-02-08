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Петербургский завод Nissan может начать производство моделей Mitsubishi

Петербургский завод Nissan может начать производство моделей Mitsubishi

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

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Петербургский завод Nissan не исключает запуска производства моделей Mitsubishi на своих мощностях, сообщил агентству "Интерфакс" гендиректор предприятия Игорь Бойцов.

"Вероятность (начала производства Mitsubishi на заводе в Петербурге), конечно, существует. Альянс (Renault-Nissan-Mitsubishi) рассматривает различные варианты кооперации. Вполне возможно, что мы получим какую-то модель Mitsubishi для производства. Но официальных решений пока нет", - сказал Игорь Бойцов, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Сроки принятия соответствующего решения он не уточнил: "Может, (оно будет принято) через несколько месяцев, через полгода, может, и год". "Это вопрос не быстрый", - добавил гендиректор предприятия.

По его словам, в текущем году завод сосредоточится на выпуске трех поставленных на конвейер кроссоверов: X-Trail, Murano и Qashqai. Производственный план на 2019 год И. Бойцов не раскрыл.

Напомним, открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил 200 млн долларов, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году петербургский завод Nissan выпустил 56525 автомобилей, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. Это максимальный объем производства за всю историю работы предприятия. В частности, с конвейера сошло 26407 кроссоверов Nissan Qashqai, 26598 единиц Nissan X-Trail и 3520 автомобилей Nissan Murano. Стоит отметить, что в октябре прошлого года на российском заводе Nissan началось производство обновленного внедорожника Nissan X-Trail, который поступил на рынок в начале декабря. А накануне на конвейере предприятия стратовал обновленный кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи начнутся в России через несколько месяцев.

Добавим также, что в настоящее время компания Mitsubishi выпускает на заводе «ПСМА Рус» в Калуге свой самый продаваемый кроссовер марки – Outlander, а также Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. При этом Mitsubishi владеет 30% калужского предприятия стоимостью 470 млн евро, а 70% принадлежат PSA Peugeot Citroen.

, источник: www.autostat.ru

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