Петербургский завод Nissan может начать производство моделей Mitsubishi

Петербургский завод Nissan не исключает запуска производства моделей Mitsubishi на своих мощностях, сообщил агентству "Интерфакс" гендиректор предприятия Игорь Бойцов.

"Вероятность (начала производства Mitsubishi на заводе в Петербурге), конечно, существует. Альянс (Renault-Nissan-Mitsubishi) рассматривает различные варианты кооперации. Вполне возможно, что мы получим какую-то модель Mitsubishi для производства. Но официальных решений пока нет", - сказал Игорь Бойцов, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Сроки принятия соответствующего решения он не уточнил: "Может, (оно будет принято) через несколько месяцев, через полгода, может, и год". "Это вопрос не быстрый", - добавил гендиректор предприятия.

По его словам, в текущем году завод сосредоточится на выпуске трех поставленных на конвейер кроссоверов: X-Trail, Murano и Qashqai. Производственный план на 2019 год И. Бойцов не раскрыл.

Напомним, открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил 200 млн долларов, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году петербургский завод Nissan выпустил 56525 автомобилей, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. Это максимальный объем производства за всю историю работы предприятия. В частности, с конвейера сошло 26407 кроссоверов Nissan Qashqai, 26598 единиц Nissan X-Trail и 3520 автомобилей Nissan Murano. Стоит отметить, что в октябре прошлого года на российском заводе Nissan началось производство обновленного внедорожника Nissan X-Trail, который поступил на рынок в начале декабря. А накануне на конвейере предприятия стратовал обновленный кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи начнутся в России через несколько месяцев.

Добавим также, что в настоящее время компания Mitsubishi выпускает на заводе «ПСМА Рус» в Калуге свой самый продаваемый кроссовер марки – Outlander, а также Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. При этом Mitsubishi владеет 30% калужского предприятия стоимостью 470 млн евро, а 70% принадлежат PSA Peugeot Citroen.