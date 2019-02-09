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10.02.19 Прочитали 341 раз

Nissan повысил цены на две модели в России

Nissan повысил цены на две модели в России

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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от 7 200 руб.

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание большинства комплектаций кроссовера Nissan Terrano на сумму от 6 до 17 тыс. руб., а также спорткара Nissan GT-R на сумму 127 тыс. руб. Отмечается, что изменения затронули автомобили Terrano 2018 года производства.

Новая цена на кроссовер Nissan Terrano в комплектации Elegance варьируется от 1 047 до 1 225 тыс. руб., комплектация Elegance Plus доступна за 1 089 - 1 267 тыс. руб. При этом базовая комплектация Comfort и топовая Tekna сохранили предыдущие ценники и предлагаются к продаже за 997 и 1 291 тыс. руб. соответственно.

Легендарный спорткар Nissan GT-R в своей единственной комплектации с двигателем объемом 3,8 л (555 л.с.) подорожал до 7 626 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на Nissan Terrano произошло в январе и составило сумму от 17 до 22 тыс. руб. Что касается купе GT-R, то его цена не менялась с момента возобновления продаж в июне 2018 года.

Отметим, что по итогам продаж за первый месяц 2019 года в России было реализовано 5 003 автомобиля марки Nissan. Это на 7% ниже, чем в январе прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили авторынок россии nissan nissan terrano nissan gt-r

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