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Опыт Воронежа по установке «умных светофоров» хотят распространить еще на 24 города

Опыт Воронежа по установке «умных светофоров» хотят распространить еще на 24 города

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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Еще в конце 2017 года на некоторых улицах Воронежа в тестовом режиме заработали 140 «умных» светофоров, которые оснащены ультразвуковыми датчиками за 150 м до перекрестка и через каждый 150 метров улицы. Они считывают информацию с потока машин и передают ее на специальный контроллер, который, исходя из степени загруженности дороги, сам решает, сколько времени будет гореть «зеленый свет», а сколько красный - чтобы не возникало пробки.

«Участия человека не требуется, - рассказывал журналистам в конце 2018 года директор воронежского Центра организации дорожного движения Юрий Трофимов, – нужно только контролировать сохранность контроллеров и подачу электричества». Проект разрабатывался совместно с представителями японской компании Kyosan Electric. По окончании эксперимента специалисты просчитали эффект от внедрения новых технологий. Оказалось, что время проезда перекрестков снизилось на 18%.

Один из менеджеров японской компании Ясухико Хомма поделился с корреспондентами РИА Новости своими дальнейшими планами по развитию проекта в России. На данном этапе компания хочет попробовать решить проблему дорожных пробок уже в двух десятках городов РФ. Конкретных городов менеджер пока не назвал, но сообщил, что речь идет о 24 мегаполисах, среди которых есть города-миллионники.

, источник: www.autostat.ru

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