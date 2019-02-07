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АВТОВАЗ выпустил специальную версию LADA Granta для автошкол

АВТОВАЗ выпустил специальную версию LADA Granta для автошкол

АВТОВАЗ начал прием заказов на специальную учебную модификацию седана LADA Granta, предназначенную для автошкол. Как отмечается, автомобиль является полностью заводским продуктом, на который распространяется гарантия производителя (3 года или 100 тыс. км).

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Granta оснащена наклейками «Ученик», дополнительным зеркалом для инструктора и дублирующим  комплектом педалей тормоза и сцепления (для модификаций с МКПП) или педалью тормоза(для моделей с автоматической и автоматизированной трансмиссией). Доплата за дополнительное оборудование составляет 28 тыс. рублей.

Учебная LADA Granta сертифицирована, не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС. Кроме того, дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала, что обеспечивает дополнительную надежность по сравнению с тросовым приводом, а также не требует регулировки. 

LADA Granta в комплектации для автошкол предлагается в четырех вариантах исполнения. Автомобиль с комплектом оборудования Standard оснащен 87-сильным мотором и МКПП, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированным стеклами. Учебный седан в исполнении Classic с пакетом Optima предлагается с одним из двух двигателей: 87 л.с.+МКПП и 106 л.с.+АМТ. В состав оборудования входят кондиционер, электроусилитель руля, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка рулевой колонки по высоте. Четвертая комплектация Comfort оснащена 98-сильным мотором и АКПП. Автомобиль оборудован такими опциями как подушка безопасности водителя и пассажира,  обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Handsfree, 4 динамика), окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 44% и составила 7630 автомобилей. Напомним, в августе прошлого года в продажу вышло новое семейство LADA Granta, которое теперь включает четыре типа кузова – седан, хэтчбек, универсал и лифтбек, что позволило расширить покупательскую аудиторию вазовского бюджетника.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецавтомобили автоваз новые версии lada granta

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