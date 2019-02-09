Subaru открыла новый дилерский центр в Сургуте

Компания Subaru открыла в Сургуте новый дилерский центр марки - СК-Моторс Югра, который принадлежит группе компаний «СК-Моторс». С 1 февраля СК-Моторс Югра открыл двери для профессионального технического обслуживания, а с 1 апреля начнет продажу новых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», дилерский центр СК-Моторс Югра предоставит клиентам полный комплекс услуг по приобретению автомобилей Subaru, оригинальных запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров. Специалисты центра помогут подобрать кредитные и лизинговые программы, а также страховые продукты.

Как заявил генеральный директор «Субару Мотор» Есики Кишимото, открытие нового дилерского центра в Сургуте поможет усилить позиции Subaru в этом регионе.

Группа компаний СК-Моторс ведет свою деятельность с 2005 года. Дилерские центры, представленные в Сургуте и на территории Тюменской области, неоднократно получали высокие оценки и награды в области продаж, предоставления сервисных услуг и качества обслуживания клиентов.

Между тем, с 1 февраля 2019 года компании «Генки Мотор» в Сургуте и «СЛШЦ Гигант» в Южно-Сахалинске прекращают свою деятельность в качестве официальных дилерских центров Subaru и не могут осуществлять продажу автомобилей, аксессуаров и запасных частей, а также производить гарантийное обслуживание и авторизованный сервис.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января российские дилеры Subaru реализовали 450 автомобилей (-27%). В настоящее время компания Subaru рассматривает возможность продаж в России нового полноразмерного внедорожника Ascent, который был представлен в феврале 2018 года и на данный момент доступен только на североамериканском рынке.