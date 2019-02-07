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08.02.19 Прочитали 1321 раз

КАМАЗ выпустил первый грузовик с новой кабиной

КАМАЗ выпустил первый грузовик с новой кабиной

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

31.01.19

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КАМАЗ выпустил первый предсерийный грузовик поколения К5 – KAMAЗ-54901, серийное производство которого должно начаться в 2019 году. По словам начальника бюро по перспективным автомобилям Дмитрия Жиляева, первый заводской экземпляр сейчас проходит осмотр и приемку, машина готовится для дальнейшего анализа, исследования и испытаний уже на территории Научно-технического центра.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, компания поэтапно подходит к запуску первой модели автомобилей нового поколения в серийное производство. Напомним, в ноябре 2018 года на «КАМАЗе» началась сборка первой кабины для большегрузов модельного ряда К5. Кабина отвечает всем последним требованиям эргономики. Расстояние в кабине от пола до потолка – 1980 мм, а внутренняя ширина – 2270 мм. Новая кабина отличается ровным полом, без моторного тоннеля.

Всё необходимое для управления автомобилем и панель приборов находятся на расстоянии вытянутой руки. Справа от водителя – бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Рычага КПП на полу нет: автомобиль оснащен автоматизированной трансмиссией, управление режимами движения осуществляется с правого подрулевого джойстика. Также нет ключа зажигания – двигатель запускается кнопкой.

При разработке кабины инженеры сделали ставку на удобство и комфорт водителя. К примеру, кресло водителя установлено на пневмоподушке, у него широкий диапазон регулировок.
В кабине множество мест для хранения: три закрывающихся ящика и две открытые полки под потолком, есть отсеки для вещей по обеим сторонам «спальника» и под ним. С учетом высоты кабины в нее ведут четыре ступени. Верхние три закрываются дверью, что защищает их от грязи и воды. Противотуманные фары с фонарями освещения поворотов (или без них) встроены в бампер.

Рама автомобиля – из легких высокопрочных сталей, передняя ось – с увеличенной нагрузкой до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью, установлены экономичные и «тихие» гипоидные мосты с передаточным отношением от 2,5 до 3,07, также увеличена ёмкость топливных баков (один бак на 700 литров либо два бака на 1200 литров).

На грузовик КАМАЗ-54901 устанавливается новая автоматизированная коробка передач и двигатель совершенно нового типа – рядный Р6, мощностью от 400 до 550 л.с. и межсервисным интервалом в 150 тысяч км.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили производство камаз

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