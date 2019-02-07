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07.02.19 Прочитали 88 раз

В Санкт-Петербурге состоялся запуск производства нового Nissan Qashqai

В Санкт-Петербурге состоялся запуск производства нового Nissan Qashqai

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Кроссовер Nissan Qashqai является самой продаваемой моделью в линейке японской марки – в 2018 году россияне приобрели 23192 таких автомобиля, что составляет около 29% от общего объема. Через несколько месяцев в нашей стране начнутся продажи нового поколения этой модели, а 7 февраля ее производство стартовало на заводе в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба японского производителя, в рамках реализации глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility новый Qashqai получил ряд важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении. К примеру, автомобиль оснащается системой интеллектуальной остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB), помогающей водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и системой обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA).

Также для Nissan Qashqai будет доступна современная мультимедийная система Яндекс.Авто, которая устанавливается непосредственно на заводе. Кроме того, модель теперь лучше адаптирована к российским суровым зимам, ее шумоизоляция значительно улучшена, подвеска стала более комфортной.

Напомним, что в октябре прошлого года на конвейер петербургского завода Nissan встала другая популярная модель бренда – новый X-Trail. Всего же по итогам 2018 года на предприятии было собрано 56,5 тыс. машин. Это на 23% выше показателя 2017 года и является рекордным результатом за всю историю производства автомобилей Nissan в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство легковые автомобили suv кроссоверы санкт-петербург nissan qashqai nissan

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