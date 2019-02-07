ГосДума одобрила появление на российских дорогах «народных инспекторов»

Сегодня ГосДума в первом чтении приняла поправки к административному Кодексу, которые предусматривают возможность привлечь нарушителей Правил дорожного движения к ответственности без составления протокола – если эти правонарушения будут должным образом зафиксированы обыкновенными гражданами РФ. С точки зрения технической процесс отправки зафиксированных видео и фотофактов правонарушений предлагается отладить через портал госуслуг.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «целью законопроекта является создание условий для реализации общественного запроса на участие граждан в обеспечении общественной безопасности, повышения уровня безопасности дорожного движения в Российской федерации, снижения смертности и травматизма на дорогах, укрепления доверия граждан к органам внутренних дел (полиции)».

В данным момент речь идет о таких нарушениях, как проезд перекрестка на красный свет, непропуск людей на пешеходном переходе, нарушение водителями правил стоянки и остановки транспортных средств, ряд других. На основании поступивших фото и видеофактов, созданных с помощью специального программного обеспечения, нарушителей смогут привлекать к административной ответственности

Подобная практика, говорится в записке, широко применяется за рубежом. В Российской Федерации такое участие граждан в выявлении правонарушений уже апробировано в Москве и в Республике Татарстан. Опыт показал, что россияне достаточно активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото и видео материалы. Так, в 2016 году таких обращений было рассмотрено 126 тысяч таких обращений, за 8 месяцев 2017 года – уже 111 тысяч.

Пока законопроект принят депутатами только в первом чтении и поддержан Общественной палатой. После принятия в третьем чтении и последующего официального опубликования, до его вступления в силу должно будет пройти 180 дней – столько времени депутаты отвели на организацию технической части.