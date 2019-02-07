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07.02.19 Прочитали 821 раз

«Автотор» запустил новую сварочную линию по производству кузовов

«Автотор» запустил новую сварочную линию по производству кузовов

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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На калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия по сварке кузовов, которая пока работает в режиме «пилотного» производства. Начало серийного выпуска продукции запланировано на март 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщил  главный инженер «Автотора» Сергей Ломовцев, было смонтировано и установлено более 50 единиц оборудования. Заново сформированы инженерные сети, обеспечивающие сварочную линию сжатым воздухом, хладагентом для охлаждения сварочных трансформаторов и агрегатов, система электропитании по шинопроводам с токовой нагрузкой до 2 тысяч ампер. «Данное оборудование является уникальным и позволяет производить до 25 тысяч кузовов автомобилей в год», – отметил он.

Расширение производственных мощностей потребовало увеличения рабочих мест, прежде всего, сварщиков на машинах контактной сварки. В настоящее время идет набор и обучение кадров.
С начала 2019 года общий объем инвестиций в модернизацию и расширение производства «Автотора», в частности, по введению в эксплуатацию новой сварочной линии составил порядка 10 млн евро.

Компания «Автотор» основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,9 млн автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции автотор

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