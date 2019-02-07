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Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в январе выросли на 12%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в январе выросли на 12%

Компания «ММС Рус» в рамках программы Diamond Car по итогам января 2019 года реализовала 184 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 12% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 105 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, сохранилось без изменений – 100 предприятий.

Между тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи новых автомобилей Mitsubishi в России по итогам января нынешнего года остались на уровне января 2018-го, составив 2106 экземпляров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автомобили с пробегом вторичный рынок mitsubishi

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