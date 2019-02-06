Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января
  • 6.02.19 - 18:30

    ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи машин в РФ составили 103064 единицы.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика российского авторынка в январе 2019 года
  • 07.02.19

    Динамика российского авторынка в январе 2019 года
Все публикации

Видео

Интервью Вячеслава Спирова («Сбербанк Лизинг»)
  • 26.04.17

    Интервью Вячеслава Спирова («Сбербанк Лизинг»)
Все видео

07.02.19 Прочитали 211 раз

Volkswagen в январе увеличил продажи в России на 11%

Volkswagen в январе увеличил продажи в России на 11%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Volkswagen в январе реализовали 6200 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в прошлом месяце остановили свой выбор 3693 покупателя (+15%). На втором месте идет Volkswagen Tiguan, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин. Также в январе было реализовано 285 внедорожников Touareg, что на 40% превышает показатель годичной давности. В целом за первый месяц 2019 года в сегменте SUV марки Volkswagen было реализовано 2175 автомобилей, что соответствует росту на 13%.

«Марка Volkswagen продолжает демонстрировать положительную динамику продаж. Наши клиенты все чаще делают выбор в пользу автомобилей линейки SUV, и специально для них в начале 2019-го года мы представили новую версию лидера продаж – Tiguan All Inclusive», – отметил глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи volkswagen

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Volkswagen подал заявку на заключение СПИКа

сегодня, 09:42

Все новости

Статьи на тему

Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем («Ведомости»)

31 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 2018 году

4 февраля 2019

Вся инфографика
Загрузка...