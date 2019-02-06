Volkswagen в январе увеличил продажи в России на 11%

Российские дилеры Volkswagen в январе реализовали 6200 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в прошлом месяце остановили свой выбор 3693 покупателя (+15%). На втором месте идет Volkswagen Tiguan, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин. Также в январе было реализовано 285 внедорожников Touareg, что на 40% превышает показатель годичной давности. В целом за первый месяц 2019 года в сегменте SUV марки Volkswagen было реализовано 2175 автомобилей, что соответствует росту на 13%.

«Марка Volkswagen продолжает демонстрировать положительную динамику продаж. Наши клиенты все чаще делают выбор в пользу автомобилей линейки SUV, и специально для них в начале 2019-го года мы представили новую версию лидера продаж – Tiguan All Inclusive», – отметил глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер.