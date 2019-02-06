Bentley объявила об отзыве более чем 200 автомобилей в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что продажи новых автомобилей марки Bentley в России по итогам 2018 года составили 298 единиц, показав рост на 27%. Теперь часть из них попала под отзывную кампанию.

Так, компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 207 автомобилей Bentley Continental и Mulsanne, сообщает пресс-служба Росстандарта. Отмечается, что отзыву подлежат 111 экземпляров Bentley Continental, реализованных в 2018 году, и 96 автомобилей Bentley Muslanne, проданных с 2012-го по 2018 год.

У модели Continental причиной отзыва является необходимость обновления программного обеспечения, в котором была обнаружена ошибка. В отдельных случаях она может привести к временному отключению усилителя рулевого управления, что чревато повышенным риском ДТП. В целях предотвращения этого на автомобилях Bentley Continental будет произведено обновление программного обеспечения блока управления усилителя рулевого управления.

В качестве причины отзыва модели Bentley Muslanne называется крепление ремней безопасности, которое при определенных условиях может не выдержать нагрузку, что при ДТП может обернуться риском отрыва замка ремня безопасности заднего сиденья от силовой конструкции кузова. Как выяснилось, при производстве креплений замков ремней безопасности был использован несоответствующий материал. На автомобилях Bentley Muslanne будет проведена замена креплений задних ремней безопасности на модернизированные, обеспечивающие требуемую надежность крепления.

Официальные дилеры Bentley в России проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.