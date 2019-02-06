Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января
  • 6.02.19 - 18:30

    ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи машин в РФ составили 103064 единицы.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика российского авторынка в январе 2019 года
  • 07.02.19

    Динамика российского авторынка в январе 2019 года
Все публикации

Видео

Интервью Вячеслава Спирова («Сбербанк Лизинг»)
  • 26.04.17

    Интервью Вячеслава Спирова («Сбербанк Лизинг»)
Все видео

07.02.19 Прочитали 936 раз

В январе 5 брендов снизили цены на свои автомобили

В январе 5 брендов снизили цены на свои автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Эксперты сайта «Цена-Авто» уже рассказывали о тех брендах, которые подняли цены на автомобили после Нового года. Однако некоторые марки смогли снизить рекомендованные розничные цены на свои модели или их отдельные комплектации.

Так, немецкий бренд Audi уменьшил стоимость сразу нескольких моделей – седана A3 в двух начальных комплектациях на 4,1 – 4,6% (минус 70 – 75 тыс. руб.), седана А4 на 2,9 – 3,8% (-75 тыс. руб.) в двух комплектациях, одна из которых является базовой, а также лифтбека Audi A5 Sportback в одной из комплектаций на 2,2% (-65 тыс. руб.).

Китайский Changan понизил цены на все комплектации кроссовера CS35 почти на 11% (минус 104 – 120 тыс. руб.), а еще один автопроизводитель из Китая – компания Chery – опустила цены на кроссовер Tiggo 3 в трех комплектациях из пяти на 2,3 – 3,3% (минус 20 – 30 тыс. руб.).

С января 2019 года стали доступнее седаны и хэтчбеки семейства Ford Fiesta – все их комплектации подешевели на 1,7 – 2,1% (-18 тыс. руб.).

Наконец, снизились цены на две модели японского бренда Infiniti – седана Q50 в комплектации Luxe на 0,9% (-22 тыс. руб.) и флагманского внедорожника QX80 во всех комплектациях на 0,2 – 2,0% (минус 10 – 105 тыс. руб.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии цены легковые автомобили audi infiniti chery changan ford

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Infiniti в январе увеличил продажи в России на 12%

вчера, 14:58

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Структура российского авторынка: что изменилось за 10 лет?

31 января 2019

Вся инфографика
Загрузка...