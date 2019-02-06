В январе 5 брендов снизили цены на свои автомобили

Эксперты сайта «Цена-Авто» уже рассказывали о тех брендах, которые подняли цены на автомобили после Нового года. Однако некоторые марки смогли снизить рекомендованные розничные цены на свои модели или их отдельные комплектации.

Так, немецкий бренд Audi уменьшил стоимость сразу нескольких моделей – седана A3 в двух начальных комплектациях на 4,1 – 4,6% (минус 70 – 75 тыс. руб.), седана А4 на 2,9 – 3,8% (-75 тыс. руб.) в двух комплектациях, одна из которых является базовой, а также лифтбека Audi A5 Sportback в одной из комплектаций на 2,2% (-65 тыс. руб.).

Китайский Changan понизил цены на все комплектации кроссовера CS35 почти на 11% (минус 104 – 120 тыс. руб.), а еще один автопроизводитель из Китая – компания Chery – опустила цены на кроссовер Tiggo 3 в трех комплектациях из пяти на 2,3 – 3,3% (минус 20 – 30 тыс. руб.).

С января 2019 года стали доступнее седаны и хэтчбеки семейства Ford Fiesta – все их комплектации подешевели на 1,7 – 2,1% (-18 тыс. руб.).

Наконец, снизились цены на две модели японского бренда Infiniti – седана Q50 в комплектации Luxe на 0,9% (-22 тыс. руб.) и флагманского внедорожника QX80 во всех комплектациях на 0,2 – 2,0% (минус 10 – 105 тыс. руб.).