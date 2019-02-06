Горячая новость

LADA Granta в январе стала самой продаваемой моделью в России
  • 6.02.19 - 12:24

    LADA Granta в январе стала самой продаваемой моделью в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе увеличились на 0,6% и составили 103064 машины, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Вся аналитика

Инфографика

Доля Москвы и Подмосковья на российском авторынке
  • 05.02.19

    Доля Москвы и Подмосковья на российском авторынке
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Александра Мойнова (KIA Motors Rus)
  • 15.04.17

    Блиц-интервью Александра Мойнова (KIA Motors Rus)
Все видео

06.02.19 Прочитали 70 раз

Порядка 29 тысяч автомобилей BMW попали под отзыв в России

Порядка 29 тысяч автомобилей BMW попали под отзыв в России

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания BMW объявляет о проведении отзывной кампании в России, которая охватывает 28 631 автомобиль баварской марки. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины различных F-серий: 19 919 из них были реализованы в период 2011 – 2015 гг., а 8 712 единиц – с 2014-го по 2016 год.

Отмечается, что причиной отзыва указанных транспортных средств является недостаточная надежность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Это в свою очередь может привести к нарушению его герметичности, вследствие чего возможно воспламенение и обгорание системы выпуска. Для предотвращения этого на автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведена проверка и, при необходимости, замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.

Официальные дилеры BMW в нашей стране проинформируют владельцев автомобилей, на которых распространяется отзывная кампания, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили отзыв премиум-марки bmw

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

ТОП-10 подержанных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга

29 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире

24 января 2019

Вся инфографика