Порядка 29 тысяч автомобилей BMW попали под отзыв в России

Компания BMW объявляет о проведении отзывной кампании в России, которая охватывает 28 631 автомобиль баварской марки. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины различных F-серий: 19 919 из них были реализованы в период 2011 – 2015 гг., а 8 712 единиц – с 2014-го по 2016 год.

Отмечается, что причиной отзыва указанных транспортных средств является недостаточная надежность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Это в свою очередь может привести к нарушению его герметичности, вследствие чего возможно воспламенение и обгорание системы выпуска. Для предотвращения этого на автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведена проверка и, при необходимости, замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.

Официальные дилеры BMW в нашей стране проинформируют владельцев автомобилей, на которых распространяется отзывная кампания, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.