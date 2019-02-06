ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в январе остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 4187 автомобилей (+9%). На второе место вышел KIA Sportage, на котором остановил свой выбор 2761 покупатель (-10%). Третью строчку занял внедорожник Renault Duster с показателем 2338 проданных автомобилей (-7%). Далее идет внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 2048 экземпляров (-1%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Volkswagen Tiguan, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам января также вошли Nissan X-Trail (1588 шт., -12%), Nissan Qashqai (1571 шт., +13%), Hyundai Tucson (1566 шт., рост в 2,4 раза), Renault Kaptur (1554 шт., -11%) и Toyota RAV4 (1468 шт., -8%).