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06.02.19 Прочитали 831 раз

Новая Toyota Corolla представлена в России

Toyota Corolla 2019

Компания Toyota представила в России новое поколение седана Toyota Corolla, разработанного на основе глобальной архитектуры TNGA. На российском рынке модель будет представлена с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и бесступенчатым вариатором последнего поколения Multidrive, сообщает пресс-служба японской марки. Благодаря новой высокотехнологичной платформе GA-C автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску, схожую с агрегатом Toyota Camry.

Элементы экстерьера новой Toyota Corolla характерны для классической формы седанов бизнес-сегмента: массивные передние и задние крылья, плавная линия крыши, большой наклон стоек, динамичное сужение верхней части автомобиля спереди и сзади. Внушительная решетка радиатора, снабженная горизонтальными полосами – еще один отличительный элемент, схожий с Toyota Camry. Автомобиль оснащается полностью светодиодной оптикой головного света и эффектными молдингами и накладками, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер Toyota Corolla, созданный в рамках концепции Hi-Tech, отличают улучшенная эргономика, новое рулевое колесо, высококачественные материалы отделки передней панели и других элементов салона и кожаная комбинированная обивка сидений с двойной прострочкой. Аналогично Camry, новая Toyota Corolla впервые в классе оснащается 7-дюймовым цветным дисплеем на панели приборов с 3D эффектом, а также 10-дюймовым проекционным дисплеем на лобовое стекло, который расположен непосредственно в поле зрения водителя и отображает актуальную информацию: скорость, режим коробки передач и сообщения от системы распознавания дорожных знаков. Вслед за Camry Toyota Corolla получила мультимедийную систему Toyota Touch нового поколения с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем высокой чувствительности, индивидуально настраиваемым меню и новым уровнем быстродействия, а также поддержкой аудиоформатов с высоким битрейтом.

За безопасность новой Toyota Corolla отвечает пакет систем Toyota Safety Sense нового поколения с самым широким функционалом в сегменте. Впервые в классе Toyota Corolla комплектуется системой распознавания дорожных знаков, круиз-контролем с функцией поддержания безопасной дистанции и системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу движения. Список продвинутых систем безопасности дополняют системы мониторинга слепых зон, контроля давления в шинах, помощи при выезде задним ходом, камера заднего вида с динамической разметкой и парктроники с улучшенной индикацией.

В зимний пакет входят подогрев передних и задних сидений, руля, боковых зеркал и зоны стеклоочистителя, дополнительный отопитель салона, а также бачок стеклоомывателя увеличенного объема со специальным датчиком уровня жидкости. В оснащение Toyota Corolla также входит двухзонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления. Подзарядить смартфон в автомобиле теперь можно при помощи устройства беспроводной зарядки, расположенной снизу приборной панели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премьеры toyota toyota corolla

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