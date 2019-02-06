За год в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано около 900 тысяч транспортных средств

На 5 февраля 2018 года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было зарегистрировано 2,3 млн транспортных средств, а 5 февраля 2019-го официальный сайт компании сообщил цифру в 3,2 млн. Таким образом, за год в системе прибавилось около 900 тысяч потенциальных пользователей. Это немного меньше, чем планировалось в начале 2018 года. Однако теперь процесс может пойти немного активнее. Дело в том, что на статистике в 2018 году могло сказаться разрешение ввозить в Россию из стран ЕАЭС автомобили без предустановленных систем, выпущенные в обращение до 1 января 2017 года.

Заместитель генерального директора АО «ГЛОНАСС» Александра Аронова сообщила, что за все время работы системы было принято 2 451 000 экстренных вызовов; 16 602 вызова были произведены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП; благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» удалось спасти более 700 человеческих жизней.

Напомним, что базовая бесплатная функция системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – оказание помощи пострадавшим в ДТП, в том числе предоставление оперативным службам данных о точном месте аварии. Однако компания практически сразу взялась параллельно с базовой составляющей разрабатывать еще ряд других сервисов. Так, «АВТОСТАТ» уже писал ранее, что с 1 января 2018 года стало возможным использовать терминалы системы для урегулирования страховых случаев по европротоколу – без вызова ГИБДД.

С 23 мая 2018 года в партнерстве с другими компаниями был запущен сервис «Помощь на дороге», в блок предоставляемых услуг которого входят буксировка транспортного средства, техпомощь на месте, консультация технических специалистов, юридическая помощь, поиск охраняемой стоянки и ближайшего отеля, вызов такси к месту поломки и др. Кроме того, заявлено, что технологии, используемые в системе экстренного реагирования при дорожных авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», будут задействованы для решения актуальных задач и в смежных отраслях.