Hyundai открыла первый учебный центр в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» 29 января открыла в Москве первый в России учебный центр Hyundai Training Academy. Это один из крупнейших учебных центров Hyundai в мире, оборудованный в соответствии с высокими стандартами в области современного обучения, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как отмечается, при строительстве Hyundai Training Academy были учтены лучшие технические решения и практики, зарекомендовавшие себя в академиях в Корее, США, Австралии, Малайзии и ОАЭ. Общая площадь нового учебного центра составляет 2734 кв.м. Учебный комплекс включает в себя восемь учебных классов, четыре комнаты для вебинаров, два шоу-рума для автомобилей, оснащенные подъёмниками, а также офисные и складские помещения, включая лаунж-зону.

Впервые на базе Hyundai Training Academy в России создана единственная в мире Genesis академия. Богатое техническое оснащение позволяет проводить обучение в дистанционной и очной формах. Особое внимание уделено диджитал-обучению – доступны вебинары, на которых преподаватель может работать с графикой, используя флипчарты, электронные планшеты, демонстрировать особенности обслуживания или диагностики двигателей, благодаря мобильным мультифокусным видеокамерам. Разработаны онлайн-курсы, видеопособие, цифровые симуляторы процессов диагностики и обслуживания автомобилей. Для тех же, кто решит пройти обучение в самом учебном центре, все учебные помещения оборудованы 80-дюймовыми LCD экранами, а главный зал оборудован экраном 3 на 5 метров для удобства проведения продуктовых обучений.

Общая площадь аудиторий для теоретических и диджитал-обучений составляет 393 кв.м.

Для практических занятий оборудована техническая зона, площадь которой составляет 886 кв.м. В ней установлены специализированные стенды для полнофункциональной диагностики дизельной аппаратуры, оборудование для проведения диагностики и ремонта автоматических трансмиссий, систем кондиционирования, головного освещения, а также стенды для диагностики гибридных силовых установок. Для комфортного пребывания в помещениях центра установлена мебель одного ведущего производителя, разработанная специально для нужд учебных заведений с учетом эргономических особенностей.

Помимо технического обучения, Hyundai Training Academy оборудована двумя шоу-румами для автомобилей Hyundai и Genesis, площадь которых составляет 873 кв.м, где сотрудники могут отработать коммуникационные навыки в максимально приближенной к естественной среде дилерского центра.

Ежедневно Hyundai Training Academy способна принять более 200 человек и 3500 человек ежегодно. Портфель обучений постоянно расширяется сотрудниками центра, на сегодняшний день он состоит из 21 обязательных и более 30 дополнительных учебных программ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году компания «Хендэ Мотор СНГ» продолжила укрепление своих позиций на российском рынке. На конец года дилерская сеть Hyundai насчитывала 190 дилеров по всей территории России. Среди них, в том числе, крупный международный автодилер Inchcape – в октябре 2018 года в Москве заработал первый центр этого дилера, реализующий автомобили Hyundai и Genesis. А в декабре свой первый дилерский центр Hyundai в Москве открыла ГК Favorit Motors. Также «Хендэ Мотор СНГ» завершает кампанию по обновлению дилерской сети и приведению всех дилеров к единым стандартам, что включает в себя новое оформление здания и шоу-рума дилерских центров. Как отмечается, данная инициатива призвана повысить узнаваемость бренда и создать комфортную атмосферу для клиентов в дилерских центрах марки.