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ТОП-10 марок, на покупку автомобилей которых россияне потратили больше всего денег

ТОП-10 автомобильных марок по выручке за 2018 год

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что емкость российского авторынка в 2018 году составила 2,4 трлн рублей. И этот показатель на 22% превышает уровень годичной давности. Теперь мы составили рейтинг марок, на покупку новых легковых автомобилей которых россияне потратили больше всего денег.

Первенство здесь принадлежит KIA - автомобили корейского бренда обошлись жителям нашей страны суммарно в 282 млрд рублей (+39%). На второй строчке расположилась японская Toyota, показатель которой за отчетный период чуть превысил 267 млрд рублей (+23%). Третье место заняла отечественная LADA с результатом в 213 млрд рублей (+26%). В ТОП-5 попали еще корейский Hyundai (203 млрд руб.; +20%) и немецкий Mercedes-Benz (162 млрд руб.; +8%).

Кроме них, в десятку лидеров данного рейтинга вошли VolkswagenBMWRenaultNissan и Skoda. На покупку новых легковых автомобилей указанных марок россияне в 2018 году потратили от 100 до 150 млрд рублей. При этом показатели остальных марок находятся ниже отметки в 100 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили выручка марки-лидеры ёмкость рынка kia toyota lada hyundai mercedes-benz volkswagen bmw renault nissan skoda

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