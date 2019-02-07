ТОП-10 марок, на покупку автомобилей которых россияне потратили больше всего денег

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что емкость российского авторынка в 2018 году составила 2,4 трлн рублей. И этот показатель на 22% превышает уровень годичной давности. Теперь мы составили рейтинг марок, на покупку новых легковых автомобилей которых россияне потратили больше всего денег.

Первенство здесь принадлежит KIA - автомобили корейского бренда обошлись жителям нашей страны суммарно в 282 млрд рублей (+39%). На второй строчке расположилась японская Toyota, показатель которой за отчетный период чуть превысил 267 млрд рублей (+23%). Третье место заняла отечественная LADA с результатом в 213 млрд рублей (+26%). В ТОП-5 попали еще корейский Hyundai (203 млрд руб.; +20%) и немецкий Mercedes-Benz (162 млрд руб.; +8%).

Кроме них, в десятку лидеров данного рейтинга вошли Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda. На покупку новых легковых автомобилей указанных марок россияне в 2018 году потратили от 100 до 150 млрд рублей. При этом показатели остальных марок находятся ниже отметки в 100 млрд рублей.