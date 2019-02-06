KIA в январе увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры KIA в январе реализовали 15691 автомобиль, что на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, составила 14,9%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в январе было реализовано 6246 автомобилей (-10%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage (-10%). В тройку наиболее популярных моделей месяца вошел бизнес-седан Optima с показателем 1712 проданных автомобилей (+21%). Замыкают пятерку лидеров хэтчбек и универсал Ceed (1122 шт., -41%), а также седан Cerato (1121 шт., +175%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце января российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего поколения. Автомобиль доступен в 9 комплектациях по цене от 1 млн 084 тыс. 900 рублей до 1 млн 624 тыс. 900 рублей.

Добавим также, что на 14 января 2019 года в 98 городах России действует 193 официальных дилера KIA.