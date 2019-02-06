Skoda показала интерьер кроссовера Kamiq

В преддверии мировой премьеры Skoda Kamiq на Женевском автосалоне чешский бренд опубликовал первое изображение интерьера нового SUV. Дизайн салона Skoda Kamiq создан в соответствии с новой концепцией, которая была впервые представлена в шоу-каре Vision RS, сообщает пресс-служба чешской марки. Вынесенный отдельно дисплей информационно-развлекательной системы расположен высоко на панели, а его обрамление перекликается с контурными линиями капота. Эргономичный упор для запястья позволяет комфортно управлять сенсорным экраном. Для Skoda Kamiq также доступна опциональная виртуальная приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма – одним из самых крупных для автомобилей в этом сегменте. Новый дизайн передней панели гармонирует с внешним видом автомобиля. Боковые воздуховоды переходят в дверные панели и визуально делают салон еще более просторным.

Передняя панель и отделка передних дверей выполнены из мягкого материала с кристаллическим орнаментом, который является неотъемлемой частью стиля Skoda. Фоновая подсветка с возможностью выбора цвета (оранжевый, красный или белый) позволяет создать в салоне уютную атмосферу и расставить эффектные визуальные акценты, контрастирующие со строчкой в обивке сидений. Опционально салон может быть отделан микрофиброй Suedia. В качестве дополнительного оснащения для максимального комфорта доступен обогрев лобового стекла, задних сидений и рулевого колеса.

Созданный на модульной платформе Modular Transverse Matrix (MQB), Skoda Kamiq имеет колесную базу в 2651 мм, благодаря чему запас свободного пространства для ног задних пассажиров достигает 73 мм. Сложив спинки задних сидений, объем багажника можно увеличить с 400 л до 1395 л.