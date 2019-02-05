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LADA Granta в январе самой продаваемой моделью в России

LADA Granta

По итогам января самой продаваемой моделью в России вновь стала новая LADA Granta. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за январь, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 44% и составила 7630 автомобилей. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 7078 машин (+6%). Третий результат показал KIA Rio – 6246 реализованных автомобилей (-10%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 4187 экземпляров (+9%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 3805 потребителей (+27%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в январе 21531 автомобиль LADA, что на 3% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 15691 машины (+3%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 10843 проданных автомобиля, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии обзор рынка автомобилей lada granta

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