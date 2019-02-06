Infiniti в январе увеличил продажи в России на 12%

Российские дилеры Infiniti в январе реализовали 271 автомобиль – на 12% больше, чем годом ранее. Локомотивом роста семиместный кроссовер QX60, продажи которого в прошлом месяце выросли в 2 раза и составили 99 автомобилей, сообщает пресс-служба Infiniti.

Между тем компания Infiniti с 1 февраля запустила специальные цены на весь модельный ряд, представленный на российском рынке. Так, седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения предлагается по цене от 2 млн 390 тыс. рублей в версии LuxePack 1 с 2,0-литровым двигателем. Новый кроссовер QX50 с двигателем VC-Turbo в феврале доступен по цене от 2 млн 649 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Pure.

Кроме того, в феврале для лояльных клиентов Infiniti при обмене любых автомобилей Infiniti на QX50 в trade-in будет действовать специальное предложение c преимуществом до 150 тыс. рублей. Также с февраля при обмене автомобилей любых марок в trade-in будет действовать специальное предложение на QX80 c преимуществом до 300 тыс. тысяч рублей.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: Q60 доступен от 3 млн 470 тыс. рублей; стоимость QX60 начинается от 2 млн 820 тыс. рублей; QX80 можно приобрести от 4 млн 490 тыс. рублей.