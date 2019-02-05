Каждая четвертая проданная LADA Vesta – в версии Cross

В 2018 году российские дилеры LADA реализовали 26 236 автомобилей Vesta в версии Cross. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», этот составляет 24,2% от общего объема продаж машин данного семейства. Как итог, каждая четвертая проданная «Веста» была в версии Cross.

Наибольшие предпочтения покупателей в отношении таких автомобилей были отданы универсалам LADA Vesta SW Cross, которые за весь прошлый год были куплены в количестве 22 838 единиц. Оставшиеся 3 398 экземпляров – это седаны LADA Vesta Cross, реализация которых стартовала только в июне прошлого года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2018 года с показателем 108 364 единицы. Отметим также, что в январе 2019-го на рынок вышла самая дорогая версия модели – LADA Vesta Sport. А в феврале флагманское семейство АВТОВАЗа обзавелось более дешевыми комплектациями. Таким образом, как отмечают специалисты сайта «Цена Авто», сегодня автомобили LADA Vesta доступны покупателям в ценовом диапазоне от 594 900 до 1 045 900 рублей.