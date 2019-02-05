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Skoda в январе увеличила продажи в России на 23%

Skoda в январе увеличила продажи в России на 23%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Российские дилеры Skoda в январе реализовали 5536 автомобилей – на 23% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке остается компактный лифтбэк Rapid – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2510 покупателей (+9,2%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи выросли на 16,7% до 1618 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 1292 проданных автомобиля (рост в 5,1 раза). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 116 машин (-4,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае будущего года. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи skoda

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