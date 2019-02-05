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Range Rover Velar получил динамичную версию в России

Range Rover Velar получил динамичную версию в России

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Российские дилеры Land Rover начали прием заказов на внедорожник Range Rover Velar в версии SVAutobiography Dynamic. В продажу на российском рынке данная модификация поступит летом 2019 года и будет доступна для заказа лишь в течение одного года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Эксклюзивный Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic оснащен 550-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем, а также отличается рядом оригинальных элементов дизайна. Благодаря двигателю V8, эта модификация стала самой мощной в линейке Velar. Автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при максимальной скорости в 274 км/ч. Новая мощная модель получила усовершенствованные элементы тормозной системы и подвески, а также уникальные настройки всех составляющих автомобиля – от двигателя до систем безопасности. Калибровка системы полного привода, активного заднего дифференциала, 8-ступенчатой трансмиссии и пневмоподвески для SVAutobiography Dynamic была максимально оптимизирована специально для данной версии.

Rover Velar в версии SVAutobiography Dynamic отличает новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, которые обеспечивают улучшенную вентиляцию двигателя V8 и тормозной системы. Среди других деталей экстерьера – новая решетка радиатора, заниженные боковые накладки и измененный дизайн заднего бампера с 4 интегрированными патрубками выхлопной системы. Помимо визуальных изменений, автомобиль получил дополнительные накладки на днище, существенно повышающие аэродинамику. Кроме того, SVAutobiography Dynamic стал единственным Velar, доступным в матовом цвете Satin Byron Blue – металлическом оттенке из премиальной палитры Special Vehicle Operations, а также получил контрастную крышу цвета Narvik Black.

Автомобиль оснащается фирменными коваными алюминиевыми колесными дисками увеличенной размерности. Легкие 21-дюймовые диски весят столько же, сколько и 20-дюймовые диски, которые устанавливаются на стандартной версии. При этом клиенты могут выбрать опционально доступные 22-дюймовые диски с отделкой Silver Sparkle и Diamond Turned. Новый Velar SVAutobiography Dynamic доступен в шести цветах экстерьера: Firenze Red, Santorini Black, Corris Grey, Fuji White и Indus Silver, а также Satin Byron Blue – по специальному заказу.

Интерьер Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic отличает перфорированная кожа Windsor с двойной ромбовидной прострочкой. Клиенты могут выбрать одну из четырех цветовых комбинаций салона (Ebony, Cirrus, Vintage Tan или Pimento). Кроме того, SVAutobiorgaphy Dynamic отличается передними креслами с регулировкой по 20 направлениям, подогревом, охлаждением, массажными программами и функцией памяти. Все это входит в базовое оснащение данной модификации.

Среди других особенностей версии – оригинальное спортивное рулевое колесо с рельефным контуром и тактильными алюминиевыми подрулевыми лепестками переключения передач. Селектор КПП и поворотные селекторы мультимедийной системы Touch Pro Duo получили отделку с насечками. Опционально доступен пакет Carbon Fibre, а дополняют  образ внутреннего пространства автомобиля спортивные педали и накладки на пороги с подсветкой и гравировкой Range Rover. Среди других эксклюзивных элементов от Special Vehicles – 12,3-дюймовый интерактивный водительский дисплей IDD с цифровыми круговыми шкалами и уникальный стартовый экран SVAutobiography Dynamic.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки спецверсии новые версии новинки range rover velar range rover land rover jaguar land rover

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