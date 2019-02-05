Дума может разрешить налоговый вычет при покупке нового автомобиля

Сегодня ГосДума запланировала рассмотреть в первом чтении законопроект (N 438680), в котором предлагается предоставить возможность жителям Дальнего Востока получать налоговые вычеты при приобретении автомобилей для личных нужд.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что на Дальнем Востоке, который привык покупать автомобили, ввезенные из-за границы, преимущественно японские, в результате повышения ввозных таможенных пошлин резко выросли цены на такие машины. Появилась практика ввоза разукомплектованных в Японии на запчасти автомобилей с последующей их сборкой на территории России. "Отобранные таким образом автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве одного из вариантов решения проблемы сегодня предлагается для поддержки жителей Дальнего Востока, приобретающих автомобиль в личное пользование, предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий одного миллиона рублей (выплата по нему - максимум 130 тысяч рублей). Предполагается, что эта сумма покроет расходы, связанные с доставкой автомобиля и его таможенным оформлением. Напомним, аналогичные вычеты сегодня существуют при покупке квартиры или загородной недвижимости (возврат 13% от суммы покупки, из расчета стоимости приобретаемого жилья не более 2 млн рублей на 1 человека). По задумке инициативной группы, «автомобильный» вычет мог бы предоставляться один раз в 5 лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в ГИБДД.

Некоторым депутатам идея показалась интересной и вполне приемлемой, хотя, наверное, по справедливости, предлагаемая льгота должна касаться жителей всех регионов, а не только Дальнего Востока. Тем не менее, рассмотрение проекта уже неоднократно откладывалось (документ зарегистрирован в Думе еще в апреле 2018 года). И пока известно, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже рекомендовал своим коллегам отклонить этот законопроект.

А пока «Российская газета» в защиту инициативы ссылается на мнение проректора РАНХиГС Александра Сафонова, который пишет: "… Законодательная инициатива, направленная на поддержку возможности россиянами приобретать автомобиль за счет налоговых вычетов, безусловно должна приветствоваться… Наша страна имеет огромную протяженность, и наличие в каждой семье автомобиля, особенно в сельской местности, это жизненная необходимость. Сами посудите: часто именно личный транспорт позволяет доставить больных к врачу, детей в школу, а взрослым добраться до работы. По моему мнению, государство должно видеть в расширении возможностей обладания гражданами личными автомобилями инструмент повышения качества жизни".