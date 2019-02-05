Haval в январе увеличил продажи в России почти вдвое

Российские дилеры Haval в январе реализовали 357 автомобилей, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6 (+115%), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Второе место по продажам занимает компактный кроссовер Haval H2 (+130%). В настоящее время китайский бренд представлен в России кроссоверами и внедорожниками H2, H6, H6 Coupe и H9.

На данный момент Haval активно развивает свою дилерскую сеть по всей стране и ожидает очередных рекордов по продажам автомобилей. Уже в этом году модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года.